Chính thức đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng/năm; Một trường công lập Hà Nội treo thưởng 10 triệu đồng cho thủ khoa đầu vào lớp 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức gương mẫu, nghiêm túc học tập kỹ năng số

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Chỉ thị số 14 của Thủ tướng về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Theo chỉ thị, vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng số phục vụ cho công việc. Cán bộ, công chức, viên chức chưa sử dụng tốt các công cụ, nền tảng, dịch vụ số trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ, dẫn đến năng suất công việc thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm đến hết năm 2026, 100% cán bộ, công chức, viên chức có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc. Từ năm 2027 và các năm tiếp theo, 100% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng số theo chương trình, học liệu cập nhật, sử dụng tốt các nền tảng, các công cụ và dịch vụ số, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Chỉ thị nêu nhiệm vụ năm 2027 sẽ xây dựng, ban hành và đăng tải chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định. Các năm tiếp theo cập nhật và đăng tải chương trình, học liệu để cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tự học tập; đánh giá, xác nhận cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành học tập chương trình, học liệu kiến thức, kỹ năng số theo quy định.