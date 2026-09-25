Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến đó đi đâu; Giá tăng cao, người Việt vẫn chi hơn 159 tỷ đồng mua bánh Trung thu… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Quốc hội: Không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến đó đi đâu

Góp ý cho việc sửa Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quan điểm dân chủ phải đi cùng với pháp quyền, kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm, nghiêm minh. Người dân không chỉ được biết, được bàn, ý kiến mà quan trọng hơn là ý kiến đó được tiếp nhận thế nào, ai trả lời, bao giờ trả lời và kết quả ra sao. Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả xử lý như thế nào là rất quan trọng, chứ không chỉ việc chuyển đơn, chuyển thư được xem là kết quả. Ông đề nghị lấy đây làm trục xuyên suốt của luật: "Dân chủ không dừng lại ở quyền được nói mà còn là trách nhiệm phải nghe, phải giải trình và phải phản hồi". Tới đây, công tác tiếp xúc cử tri cũng phải thực chất. Chủ tịch Quốc hội cho rằng không phải tiếp xúc nhiều cuộc là tốt, mà có khi chỉ một cuộc nhưng nhiều nơi biết nhờ hệ thống trực tuyến. Hiện nay, một số nơi đi tiếp xúc rất nhiều cuộc vừa mất thời gian mà các ý kiến giống nhau. Theo Chủ tịch Quốc hội, phải tránh việc tiếp xúc cử tri mang tính hình thức. Chủ đề mỗi cuộc tiếp xúc cử tri phải thay đổi để lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các thành phần trong xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị quy định rõ đầu mối tiếp nhận, các trường hợp bắt buộc phải phản hồi, thời hạn phản hồi. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền thì phải chuyển đúng nơi và thông báo cho người dân biết, không để người dân góp ý xong mà không biết ý kiến của mình đi đâu. Ông cũng lưu ý những cơ chế tác động trực tiếp đến quyền của người dân phải được quy định thật rõ, không để luật khó thực hiện trong thực tế.