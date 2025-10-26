Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam; Cục trưởng CSGT yêu cầu đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn, hơn 2.000 tài xế bị phạt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam

Sáng 25, tại kỳ họp thứ 10, với 429 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964; quê quán tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 15. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ, bà Phạm Thị Thanh Trà đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công cuộc tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính – với vai trò là người tham mưu trực tiếp cho Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Một trong những điểm nhấn quan trọng là đợt sắp xếp, sáp nhập các bộ, ngành Trung ương được triển khai từ đầu năm nay. Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy Chính phủ tinh gọn còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ, giảm 5 bộ, ngành và 3 cơ quan thuộc Chính phủ; đồng thời xóa bỏ toàn bộ 13 tổng cục và tương đương, giảm 519 cục và tương đương – tương ứng 77,6% đầu mối trung gian so với trước đây.