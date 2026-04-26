Thủ tướng yêu cầu sắp xếp cơ sở giáo dục đại học, sáp nhập cơ sở không đạt chuẩn; Có hơn 482.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong ngày đầu tiên… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu về đối tác nước ngoài

Sáng 25/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là triển khai Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa, xử lý các đề xuất, kiến nghị. Theo Thủ tướng, những phát triển và đóng góp của du lịch, công nghiệp văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Cùng với đó là những tồn tại liên quan chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực, nguy cơ mai một các nghệ nhân dân gian… Thủ tướng chỉ rõ cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, triển khai cơ chế theo dõi, báo cáo, đánh giá kết quả (KPI) và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc. Nhấn mạnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch có vai trò rất quan trọng với tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng lấy ví dụ về việc nếu tăng mạnh lượng du khách quốc tế tới Việt Nam sẽ giúp tăng thu từ chi tiêu của du khách, từ hàng không, khách sạn, ẩm thực… mà không ảnh hưởng nhiều tới môi trường. Trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động mạnh, Việt Nam là điểm đến rất an toàn, đây là cơ hội rất lớn để thu hút khách quốc tế song phải có giải pháp đột phá. Thủ tướng đồng thời lưu ý phải suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài.