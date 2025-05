Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ ga T3 Tân Sơn Nhất dột nước; Khẩn trương kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm giảm cân DJ Ngân 98 quảng cáo… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý dứt điểm vụ ga T3 Tân Sơn Nhất dột nước

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, khắc phục các tồn tại trong quá trình vận hành, khai thác công trình Nhà ga hành khách T3 - sân bay Tân Sơn Nhất. Bộ Xây dựng yêu cầu ACV khẩn trương rà soát, khắc phục triệt để những tồn tại đã xảy ra trong thời gian qua. Trong đó, đặc biệt lưu ý xử lý dứt điểm tình trạng nước mưa rò rỉ từ mái kính xuống sàn khu vực sảnh check-in và phòng chờ; có kế hoạch và phương án đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Tổ chức chỉ đạo các nhà thầu, phối hợp với chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình rà soát tổng thể công trình, phát hiện kịp thời những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình khai thác, sử dụng công trình để có biện pháp ngăn ngừa, tránh xảy ra tình trạng tương tự, đảm bảo công năng và an toàn vận hành của công trình. Với những công việc chưa hoàn thành cần khẩn trương thực hiện, nhất là hạng mục ốp lát đá khu vực nhà ga; quá trình hoàn thiện tuyệt đối không được để ảnh hưởng đến khả năng khai thác, vận hành an toàn nhà ga…