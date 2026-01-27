Công tác nhân sự Đại hội 14 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan; Thủ tướng: Trình cấp có thẩm quyền về các dự án điện hạt nhân… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công tác nhân sự Đại hội 14 được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội 14. Về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 14, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là nội dung đặc biệt quan trọng, như Tổng Bí thư nêu là "cốt lõi của cốt lõi", "then chốt của then chốt". Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Tiểu ban nhân sự đã dành nhiều công sức tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động chuẩn bị công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 theo hướng: Dân chủ, chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhiều lần, nhiều vòng, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả. Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức Trung ương Đảng và 20 ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 14. Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 14 họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, kết quả: Bộ Chính trị khóa 14 có 19 thành viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 tái cử và 9 ủy viên lần đầu tham gia. Tổng Bí thư Tô Lâm được Ban chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu tái cử làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ban Bí thư khoá 14 có một số ủy viên Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 3 ủy viên do Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu. Ban chấp hành Trung ương cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá 14 gồm 23 thành viên. Ông Trần Sỹ Thanh được bầu tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.