Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp; Kho bạc Nhà nước đã chi trả hơn 163.400 tỷ đồng cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 178… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng đề nghị thí điểm học vượt cấp, vượt lớp

Tại cuộc gặp mặt các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định dân trí phải được nâng cao, nhân lực phải được đào tạo, nhân tài phải được bồi dưỡng. Trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Thủ tướng nêu quan điểm hơn lúc nào hết, cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, có cơ chế, chính sách đột phá trong lĩnh vực này. Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, các bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo - "sự nghiệp trồng người". Việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng phải trên cơ sở khoa học, phù hợp và đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu chú trọng phát hiện, tuyển chọn các thầy cô giáo, các huấn luyện viên tài năng, có trình độ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm để đào tạo, bồi dưỡng các học sinh tài năng, phấn đấu đạt thành tích cao hơn. Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam, trong đó nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng trong quý 1/2026. Thủ tướng lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn.