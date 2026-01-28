Hà Nội tính di dời hơn 860.000 dân trong Vành đai 3 giai đoạn 2026-2045; 94% người dùng Internet Việt Nam sử dụng Facebook… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đề xuất cấm xe khách giường nằm 2 tầng chạy trên đường cấp 3, cấp 4 miền núi

Sáng 27/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tinh thần sửa đổi, bổ sung các nghị định trong lĩnh vực đường bộ là phải phòng ngừa, phòng chống từ sớm, từ xa. Những hành vi chưa xảy ra nhưng có nguy cơ cao là nguyên nhân dẫn đến vi phạm an toàn giao thông cần phòng ngừa. Với quy định về xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở miền núi, Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải lấy quy chuẩn an toàn làm tiêu chí trung tâm. Quy chuẩn thiết kế phương tiện luôn gắn với quy chuẩn hạ tầng giao thông. Xe khách giường nằm 2 tầng thông thường chỉ dùng cho du lịch, tập trung ở khu vực đô thị và địa hình bằng phẳng, đối với vùng núi cao, địa hình khó khăn, nhiều đèo dốc thì về cơ bản không sử dụng, nếu có sử dụng phải có quy chuẩn riêng cho phương tiện và quy chuẩn riêng cho đường. Vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành quy chuẩn đối với xe khách giường nằm 2 tầng hoạt động ở vùng núi, kể cả thiết kế hạ tầng, đường xá và phương tiện. Sau khi ban hành quy chuẩn, mọi xe khách giường nằm 2 tầng không đáp ứng đều không được hoạt động. Nhà nước cần có cơ chế chính sách, tín dụng, bố trí kinh phí hỗ trợ để doanh nghiệp, chủ xe hoán đổi, hoán cải, lắp thêm thiết bị bảo đảm an toàn theo đúng quy chuẩn hoặc chuyển sang hoạt động ở khu vực phù hợp. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an rà soát toàn bộ quy định liên quan đến lái xe vận tải hành khách công cộng, trong đó có lái xe khách giường nằm 2 tầng, từ bằng lái, sức khỏe đến kỹ năng. Với xe điện 4 bánh, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát theo hướng chỉ được hoạt động ở nơi có làn đường riêng hoặc khu vực có tốc độ tối đa 30km/h. Những tuyến đường có tốc độ lưu thông trên 30km/h phải cấm lưu thông. Bộ Công an phối hợp Bộ Xây dựng thống nhất và chịu trách nhiệm xác định các tuyến đường cấm xe điện 4 bánh lưu thông.