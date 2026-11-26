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Bí thư Đà Nẵng: Không để dân nhường đất làm dự án rồi phải vay tiền xây nhà

Ngày 25/11, tại buổi tiếp xúc cử tri các phường Hòa Khánh, Liên Chiểu và Hải Vân (TP Đà Nẵng) sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 16, nhiều ý kiến phản ánh những vướng mắc về đất đai, quy hoạch kéo dài ảnh hưởng đến đời sống người dân. Trao đổi về các vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ vướng mắc cho các dự án có kết luận thanh tra, kiểm tra và bản án. Trong tổng số hơn 2.000 dự án thuộc diện rà soát, tháo gỡ, hơn 98% đã được xử lý, một số công trình lớn đã tái khởi động. Liên quan đến kiến nghị về đất đai, quy hoạch và các dự án chậm triển khai, ông Lê Ngọc Quang đề nghị UBND thành phố rà soát toàn bộ quy hoạch, dự án kéo dài, xác định rõ dự án nào tiếp tục thực hiện, dự án nào cần điều chỉnh hoặc xử lý theo quy định. Đề cập đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Bí thư Thành ủy cho rằng việc người dân bàn giao đất đai, nhà cửa để phục vụ các công trình trọng điểm của quốc gia và thành phố là sự hy sinh rất lớn vì lợi ích chung. Do đó, chính quyền phải có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống của người dân sau di dời ít nhất ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Ông Quang yêu cầu các cơ quan chức năng nhìn nhận đầy đủ những bất cập trong chính sách bồi thường, tái định cư, không để xảy ra nghịch lý người dân phải nhường lại tài sản lớn nhất của gia đình nhưng khi nhận đất tái định cư lại không đủ khả năng tài chính xây dựng nhà ở, phải vay mượn. “Không chỉ là câu chuyện di dời, đền bù là xong, mà phải tổ chức được những không gian phát triển mới có hạ tầng đầy đủ, đặc biệt là phải tính sinh kế lâu dài cho bà con. Tất cả những dự án này, nếu bà con nhân dân không đồng lòng, ủng hộ thành phố thì sẽ rất khó khăn”, ông Quang nhấn mạnh. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cơ quan chức năng chủ động vận dụng linh hoạt chính sách, quy định pháp luật để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư.