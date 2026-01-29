Bộ Quốc phòng thông tin về sự cố rơi máy bay ở Đắk Lắk; Cục CSGT nói rõ trường hợp bùn đất che lấp biển số xe không bị xử phạt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Không lãng phí một ngày trong triển khai dự án phục vụ APEC

Sáng 28/1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công và thăm, kiểm tra tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, động viên các lực lượng tham gia xây dựng, thi công một số dự án phục vụ Hội nghị APEC năm 2027. Kiểm tra dự án cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tỉnh tiến hành công tác giải phóng mặt bằng nhanh gọn với tầm nhìn xa hơn nữa, trên nguyên tắc đúng luật và vì dân, hướng tới người dân, bảo đảm nơi ở mới của người dân phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Về vấn đề vật liệu xây dựng, đây là công trình trọng điểm, Thủ tướng chỉ đạo tinh thần là giao mỏ trực tiếp cho nhà đầu tư, nhà thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "vừa chạy vừa xếp hàng", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm xuyên lễ tết", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa sân bay vào khai thác sớm càng tốt; trong quá trình làm nếu có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo ngay. Tại cuộc họp với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án phục vụ APEC, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai, hoàn thiện các công việc trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa. Lưu ý thêm một số nội dung, công việc cụ thể, Thủ tướng đề nghị quy hoạch, triển khai xây dựng các trục đường theo hướng Bắc – Nam, Đông – Tây tại Phú Quốc với quy mô 10 làn xe, sáng, xanh, sạch, đẹp; dự án đường bao biển với tinh thần lấn biển để tối ưu hóa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, không phải giải phóng mặt bằng nhiều và kết hợp hiệu quả các loại hình vận tải đường bộ, đường biển, hàng không.