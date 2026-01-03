Ngân hàng tăng lãi suất cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội; Mỹ hoãn tăng thuế cho loạt mặt hàng thế mạnh của Việt Nam… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quy định mới về số lượng phó giám đốc sở của Hà Nội, TPHCM và 32 tỉnh, thành

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 370/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành và UBND xã, phường, đặc khu. Nghị định quy định việc xác định số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức phải bảo đảm nguyên tắc số lượng cấp phó trong một tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp. Tại thời điểm sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể nhiều hơn số lượng so với quy định. Chậm nhất là 5 năm kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp thực hiện đúng quy định. Với TP Hà Nội và TPHCM ngoài tổng số lượng phó giám đốc theo quy định trên thì được tăng thêm không quá 10 phó giám đốc. Phòng thuộc sở có dưới 10 biên chế công chức được bố trí 1 phó trưởng phòng; có từ 10 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 2 phó trưởng phòng; có từ 15 biên chế công chức trở lên được bố trí không quá 3 phó trưởng phòng. Chi cục thuộc sở có từ 1 đến 3 phòng và tương đương được bố trí 1 Phó Chi cục trưởng; không có phòng hoặc có từ 4 phòng và tương đương trở lên được bố trí không quá 2 Phó Chi cục trưởng. Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Nghị định số 370/2025 quy định UBND cấp tỉnh quyết định khung số lượng và tên gọi các phòng chuyên môn được áp dụng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá bình quân 4,5 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng TP Hà Nội và TPHCM bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã.