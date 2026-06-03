Chính phủ nghiên cứu áp dụng tính KPI với nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương; Sở GD-ĐT TPHCM lên tiếng về sai sót trong đề thi chuyên Vật lý lớp 10… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Cần cơ chế mạnh cho Trung tâm tài chính nhưng phải kiểm soát rủi ro

Chiều 2/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam. Chiều 2/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế (TTTC) tại Việt Nam. Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành TTTC và trực tiếp chỉ đạo TTTC, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện Quy chế hoạt động của TTTC, Hội đồng Điều hành và cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10/6. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của TTTC, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý.