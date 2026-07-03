WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao; 6 tháng, số vụ vi phạm an toàn thực phẩm tăng gấp đôi… là những thông tin nổi bật trong ngày.

WB xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia thu nhập trung bình cao

Theo bảng phân loại mới của WB, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng từ 4.490 USD năm 2024 lên 4.970 USD trong năm 2025, vượt ngưỡng 4.636 USD để gia nhập nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao. Báo cáo cho biết mức tăng này phản ánh đà tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực của Việt Nam trong hai năm gần đây. Trong hai năm 2024-2025, xuất khẩu tăng hơn 15%, còn tăng trưởng kinh tế (GDP) lần lượt đạt 7% và 8%. Trong giai đoạn 2021-2025, GNI bình quân đầu người của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Cùng với Việt Nam, có 5 quốc gia khác được nâng từ nhóm thu nhập trung bình thấp lên thu nhập trung bình cao, gồm Philippines, Sri Lanka, Jordan, Micronesia và một nền kinh tế khác theo danh sách cập nhật của WB. Theo tiêu chí phân loại năm 2025 của WB, các nền kinh tế có GNI bình quân đầu người từ 1.176-4.635 USD được xếp vào nhóm thu nhập trung bình thấp; từ 4.636-14.375 USD thuộc nhóm thu nhập trung bình cao; trên 14.375 USD là nhóm thu nhập cao; còn từ 1.175 USD trở xuống là nhóm thu nhập thấp. So với năm trước, các ngưỡng này đều được điều chỉnh tăng nhẹ do tác động của lạm phát. Năm 2024, Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện để gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao khi GNI bình quân đầu người đạt 4.490 USD. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia đã nằm trong nhóm này với GNI bình quân đầu người lần lượt đạt 7.100 USD và 4.910 USD. Philippines khi đó đạt 4.470 USD, chưa vượt ngưỡng. Sang năm 2025, WB cho biết GNI bình quân đầu người của Thái Lan tăng lên 7.690 USD, Indonesia đạt 5.120 USD, còn Philippines cũng chính thức được nâng hạng.