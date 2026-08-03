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TPHCM khởi công cầu Thủ Thiêm 4 và 8 dự án giao thông dịp 2/9

Sáu tháng đầu năm 2026, TPHCM đã khởi công và động thổ 13 dự án lớn nhân các dịp lễ 30/4 và 2/7. Với tổng vốn đầu tư khoảng 575.179 tỷ đồng, các công trình trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ metro, cao tốc, cảng biển đến nhà ở xã hội và trường học. Tiếp nối tiến độ đầu tư hạ tầng, TPHCM đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công thêm 9 dự án giao thông lớn vào dịp Quốc khánh 2/9. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Xây dựng nêu trong báo cáo gửi UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện từ nay đến cuối năm. Đáng chú ý, trong đợt khởi công này có 3 dự án mở rộng các tuyến quốc lộ cửa ngõ theo hình thức BOT, được triển khai theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98. Hiện báo cáo nghiên cứu khả thi (lần 2) của cả 3 dự án đã được trình Hội đồng Thẩm định thành phố. Sở Xây dựng đang phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan để hoàn tất các thủ tục, bảo đảm khởi công đúng dịp Quốc khánh 2/9. Bên cạnh các tuyến quốc lộ cửa ngõ, TPHCM cũng dự kiến khởi công một số dự án vành đai và tuyến đường kết nối cảng biển. Trong đó có hai đoạn thuộc Vành đai 4, gồm đoạn từ nút giao Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức (bao gồm phần cầu giáp TP Đồng Nai) và đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai (bao gồm cầu Phú Thuận và cầu Thầy Cai)…