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Vĩnh Long xác minh tài sản cán bộ, 26 người phải kiểm điểm rút kinh nghiệm

Theo báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong kỳ, Thanh tra tỉnh triển khai 4 cuộc thanh tra, gồm 2 cuộc thanh tra chuyên đề và 2 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua các cuộc thanh tra chuyên đề, cơ quan chức năng ban hành 5 kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 36 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân; đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung 1 văn bản quy phạm pháp luật và kiến nghị ban hành 1 văn bản quản lý, điều hành. Qua thanh tra, tỉnh thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%, cùng 12.811,9m² đất; thu hồi về cơ quan, tổ chức, đơn vị (không thuộc ngân sách nhà nước) 41,851 tỷ đồng và xử lý khác 2.020,2m² đất. Đối với 2 cuộc thanh tra trách nhiệm, Thanh tra tỉnh thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với Chủ tịch UBND xã Thành Thới và Chủ tịch UBND phường Tân Hạnh. Kết quả, Thanh tra tỉnh đã ban hành 1 kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 3 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 14 cá nhân. Cuộc thanh tra còn lại đang trong quá trình dự thảo kết luận. Về xác minh tài sản, thu nhập, qua hình thức bốc thăm, cơ quan chức năng lựa chọn 83/751 người thuộc diện xác minh và ban hành 80 kết luận xác minh. Qua đó, cơ quan chức năng đề nghị tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với các trường hợp có thiếu sót trong việc kê khai tài sản, thu nhập, cụ thể là yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm 26 trường hợp và rút kinh nghiệm 54 trường hợp. Vĩnh Long cho biết, qua xác minh chưa phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật.