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Bộ Chính trị: Không giải trình với văn bản yêu cầu giải trình nặc danh, giấu tên

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 231 của Bộ Chính trị về thực hiện trách nhiệm giải trình trong Đảng. Quy định xác định trách nhiệm giải trình trong Đảng là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc cung cấp thông tin, giải thích, làm rõ về vấn đề thuộc trách nhiệm của mình theo yêu cầu của chủ thể có quyền yêu cầu giải trình. Việc thực hiện trách nhiệm giải trình phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng; gắn trách nhiệm giải trình với chất vấn trong Đảng, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đặc biệt, phải phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, trước hết là người đứng đầu và thành viên có liên quan. Quy định đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời; bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác và quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc yêu cầu giải trình phải có căn cứ, đúng thẩm quyền, đối tượng, nội dung, phạm vi và trình tự, thủ tục; không được lợi dụng quyền yêu cầu giải trình để gây khó khăn, cản trở hoạt động bình thường của chủ thể có trách nhiệm giải trình. Bộ Chính trị lưu ý không đồng nhất việc thực hiện trách nhiệm giải trình với việc có khuyết điểm, vi phạm. Trách nhiệm giải trình trong Đảng không thay thế chế độ báo cáo, kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; trách nhiệm giải trình phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và trách nhiệm giải trình theo quy định của pháp luật. Người có trách nhiệm giải trình phải cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đầy đủ, trung thực, kịp thời; được trình bày ý kiến, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và được đề nghị điều chỉnh thời hạn giải trình khi có lý do chính đáng. Người có quyền yêu cầu giải trình phải bảo đảm yêu cầu đúng căn cứ, đúng thẩm quyền, xem xét khách quan, toàn diện và có trách nhiệm ban hành kết luận sau giải trình…