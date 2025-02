Một bệnh viện cấp cứu 566 người đột quỵ trong 9 ngày Tết; Bộ Hiệu quả chính phủ của Elon Musk làm việc 120 tiếng/tuần… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tiền lương bình quân của người lao động tăng lên gần 9 triệu đồng/tháng

Chiều 3/2, ngày đầu tiên làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành đánh giá tình hình Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. hủ tướng cho biết, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, lương thưởng Tết cho người lao động tăng lên so với năm ngoái và những năm trước đây. Đặc biệt, cả nước đã hỗ trợ, tặng quà 13,5 triệu lượt đối tượng (chiếm hơn 13% dân số cả nước) với tổng kinh phí gần 8.000 tỷ đồng và 3,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, tặng quà Tết với tổng kinh phí gần 2.600 tỷ đồng. Tiền lương bình quân của người lao động năm 2024 đạt gần 9 triệu đồng/tháng, tăng so với năm 2023. Mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán Ất Tỵ là 7,72 triệu đồng/người, tăng 13% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn… Đặc biệt, tình dân tộc, nghĩa đồng bào được phát huy mạnh mẽ trong dịp Tết và càng ngày càng rõ nét, như những việc tử tế với các suất ăn 0 đồng, chuyến xe ôm 0 đồng, đánh giày 0 đồng… Những hành động này đã tạo nên hình ảnh tốt đẹp, xúc động, lan tỏa tích cực trong cộng đồng.