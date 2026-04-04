Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao; Đến năm 2045, Việt Nam có ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc hội sẽ bầu, phê chuẩn khoảng 39 chức danh lãnh đạo cấp cao

Chiều 3/4, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16. Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết phiên trù bị sẽ diễn ra chiều 5/4, kỳ họp khai mạc sáng 6/4 và dự kiến bế mạc ngày 23/4. Dự kiến, tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 6-12/4, đợt 2 từ 20-23/4 và dự phòng ngày 24-25/4). Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu. Thông tin về chuẩn bị công tác nhân sự, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên nhấn mạnh công tác này được tiến hành chặt chẽ, bài bản, đúng quy trình, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng. Bà Yên cho biết Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn số lượng lớn các chức danh lãnh đạo chủ chốt Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Tổng số nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này là khoảng 39 chức danh liên quan đến toàn bộ các vị trí lãnh đạo cấp cao Nhà nước ở Trung ương.