Sau sáp nhập dự kiến cấp tỉnh giảm 18.440 biên chế, cấp xã giảm 110.780 biên chế; Thêm một đại học xử lý sinh viên vô lễ với cựu chiến binh đi xem diễu binh 30/4… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Trên cơ sở tổng hợp đề án của các địa phương cho thấy, về số lượng đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến sau sắp xếp, cả nước giảm từ 10.035 xuống còn hơn 3.320 đơn vị (tương đương 66,91%). Trong đó, địa phương tỷ lệ giảm cao nhất là 76,05%, địa phương có tỷ lệ giảm thấp nhất là 60%. Về tổ chức đảng ở địa phương, dự kiến cấp tỉnh giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành (từ 63 xuống còn 34 đảng bộ tỉnh, thành); giảm hơn 260 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp tỉnh. Kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ huyện và hơn 4.160 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp huyện. Thành lập mới hơn 3.320 đảng bộ xã (2.595 xã, 713 phường, đặc khu), lập tối đa 10.660 cơ quan, đơn vị trực thuộc đảng ủy cấp xã. Về số lượng cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã (bao gồm khối Đảng, đoàn thể và khối chính quyền), dự kiến sau sắp xếp: cấp tỉnh sẽ giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2022. Cấp xã (xã, phường, đặc khu) sẽ giảm hơn 110.780 biên chế cán bộ, công chức so với tổng số biên chế cấp huyện và cấp xã giao năm 2022 do sắp xếp vị trí việc làm, tinh giản biên chế, nghỉ chế độ theo quy định. Đồng thời, các địa phương cũng kết thúc hoạt động của khoảng 120.500 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trong cả nước.