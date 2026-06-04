Điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm nay cần tính toán kỹ; Thu ngân sách 5 tháng đầu năm đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, bằng 53% dự toán… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Tạm thời giữ ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục nếu cần thiết

Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5. "Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng, còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại" - Thủ tướng nêu rõ. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định. Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, theo Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước. Cũng theo Thủ tướng, đối với một số chức năng hiện đang giao thoa thì việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn… Bộ Nội vụ chủ trì, chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Về phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết Nghị quyết số 18 và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian...