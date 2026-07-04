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Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, quỹ đạo vẫn có thể thay đổi bất ngờ

Các chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 1 đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn. Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão trong những ngày tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. “Quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất”, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu ý. Ông Lâm cho biết, kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm. Tuy nhiên, vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động. Theo ông Lâm, dù dự báo hiện nay cho thấy khả năng cao bão không đi sâu vào đất liền nước ta, nhưng hoàn lưu bão vẫn có thể gây tác động đáng kể đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc Bộ. Đáng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ mưa lớn từ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Vùng tâm mưa tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.