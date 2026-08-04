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Chính phủ quy định mới về xếp lương với người được tuyển dụng làm công chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 300/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Trong Nghị định số 300/2026/NĐ-CP có nội dung sửa đổi, bổ sung về xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức. Cụ thể, người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó. Trừ trường hợp người được tuyển dụng vào làm công chức đã có thời gian công tác theo đúng quy định pháp luật phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ thời gian công tác đó để xem xét, quyết định xếp vào bậc lương phù hợp ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng. Trường hợp người được tiếp nhận vào làm công chức có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc, làm công việc phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tiếp nhận thì thời gian công tác đó được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tiếp nhận. Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các trường hợp quy định ở trên.