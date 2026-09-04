Rà soát người nghỉ chế độ theo Nghị định 178 sau kết luận kiểm toán; Xăng dầu tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 4,45%… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Rà soát người nghỉ chế độ theo Nghị định 178 sau kết luận kiểm toán

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến việc giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024 của Chính phủ. Việc này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại Văn bản số 8183/VPCP-TCCV ngày 14/8/2026 về kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025 của Chính phủ. Việc rà soát phải bảo đảm các trường hợp được giải quyết chính sách đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Các cơ quan cũng phải thực hiện những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng giao tại Văn bản 8183/VPCP-TCCV. Báo cáo kết quả rà soát phải được gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Nghị định 178 quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định này sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025.