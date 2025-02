Dịp 30/4 - 1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp; Mức phạt 'siêu nặng' khi vi phạm luật AI của EU… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Người dùng di động ngày càng ít gọi thoại

Với sự phổ biến của Internet di động, cùng với đó là các dịch vụ OTT, những năm gần đây đã chứng kiến sự sụt giảm về nhu cầu của người dùng di động đối với dịch vụ thoại. Xu hướng này được thể hiện rõ trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Trên bình diện cả nước, tính từ đầu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lưu lượng data băng rộng cố định tăng trung bình 18,3% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Lưu lượng data băng rộng di động giảm trung bình 2,5%, lưu lượng thoại (cả trong nước và quốc tế) giảm 17,2% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Nhận định về các số liệu, theo Bộ TT&TT, điều này cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt từ dịch vụ thoại sang data, do người dùng thay đổi phương thức liên lạc thoại truyền thống sang nhắn tin OTT, gọi video…