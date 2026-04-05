Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4; Bỏ tem đăng kiểm dán trên kính ô tô từ năm 2027… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/4, vấn đề nguồn cung năng lượng, xăng dầu và tình hình dự kiến tiêu thụ điện mùa hè tới được báo chí quan tâm đặt câu hỏi đến Bộ Công Thương. Đến nay, nguồn cung xăng dầu, sản lượng khai thác tăng 30%, bảo đảm nguyên liệu cho sản xuất tới hết tháng 4 tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất; đối với Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn được đảm bảo nguyên liệu sản xuất tới hết tháng 4. Trong tháng 3, các thương nhân, đầu mối nhập khẩu đã mua sản phẩm xăng dầu đạt khối lượng khoảng 3,2 triệu m3, cùng với lượng còn tồn kho đảm bảo nguồn cung trong nước tới hết tháng 4. Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kịch bản trong các tháng tiếp theo. Bộ cũng thực hiện các giải pháp như tăng cường nguồn cung, tăng sản xuất trong nước, đa dạng hóa cung cầu... Về tình hình điện, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt tại cuộc họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 sáng nay, Thủ tướng đã nhấn mạnh: Tuyệt đối không để thiếu điện mặc dù tình hình vô cùng khó khăn. Vì vậy để chuẩn bị việc đảm bảo cung ứng điện, Bộ Công Thương đã phê duyệt phương án vận hành hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là các tháng cao điểm mùa khô với phương án dự phòng, điều hành việc tăng trưởng phụ tải điện lên tới hơn 14%. Theo kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia của tháng 4, tăng trưởng điện dự kiến hơn 6,47%, lũy kế cả năm tổng sản lượng điện đạt 350 tỷ kWh, tăng trưởng 7,92% so với cùng kỳ. Ông Tân cho biết, trong 3 tháng qua, việc cung ứng điện được đảm bảo, tăng trưởng phụ tải đạt mức 6,5% so với cùng kỳ. Vì vậy, trong thời gian tới Bộ triển khai các giải pháp là bám sát theo dõi dự báo, kiểm tra và chuẩn bị các phương án về cung ứng điện.