Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt việc nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý; Bộ GD-ĐT công bố danh sách 15 tỉnh, thành thí điểm sắp xếp trường công lập… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Chấm dứt việc nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý

Sáng 4/7, phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ ra những tồn tại, thách thức cần khắc phục, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. “Khẩn trương xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm. Khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo. Trong xây dựng kế hoạch năm 2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phải chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý. Việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể. “Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Đồng thời, phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt. Tinh thần là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn; vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.