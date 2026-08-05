Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong chống úng ngập; Bộ GD-ĐT sẽ họp báo về phương án xử lý các thí sinh Điểm thi Trường Chuyên Tuyên Quang… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Thu hút nhân tài tham gia vào chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia

Sáng 4/8, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể với chủ đề "Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới - Tư duy đột phá, hành động quyết liệt, kết quả thực chất". Thủ tướng định hướng ngành Ngoại giao cần tập trung vào một số yêu cầu lớn trong tình hình mới. Đồng thời, ông nhấn mạnh về trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác ngoại giao kinh tế không dừng lại ở việc ký kết mà phải kéo dài cho đến khi các cam kết được thực hiện, dự án được cấp phép, dòng vốn được giải ngân và công trình được vận hành trên thực tế. Trong việc chuyển mạnh từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa mọi nguồn lực, Thủ tướng cho rằng không chỉ tập trung vào thị trường, dòng vốn mà còn phải trực tiếp góp phần thu hút, xây dựng và phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, hạ tầng chiến lược, thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhân tài quốc tế tham gia vào các chương trình đổi mới sáng tạo quốc gia. Thủ tướng chỉ đạo ngành Ngoại giao tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Ngành Ngoại giao cần tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược. Thủ tướng yêu cầu củng cố các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, phát huy hiệu quả các FTA, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Cùng với đẩy mạnh thu hút các nguồn lực bên ngoài gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, ông cho rằng cần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển các mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, kinh tế biển và thị trường vốn hiện đại.