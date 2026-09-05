Chủ tịch Điện Biên báo cáo Thủ tướng việc hiệu trưởng viết thư kêu gọi hỗ trợ; Đề xuất bổ sung ngày nghỉ lễ, người lao động hưởng nguyên lương… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chủ tịch Điện Biên báo cáo Thủ tướng việc hiệu trưởng viết thư kêu gọi hỗ trợ

UBND tỉnh Điện Biên mới có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn theo Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026. Theo UBND tỉnh, việc nhà trường vận động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ bữa ăn cho học sinh phù hợp quy định. Tuy nhiên, nhà trường cần tiếp tục thực hiện thủ tục tiếp nhận tài trợ, xây dựng phương án sử dụng số tiền đã được ủng hộ đúng mục đích, công khai, minh bạch theo quy định. Theo UBND tỉnh, năm 2026, Điện Biên thực hiện 11 chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho 520.491 lượt đối tượng. Tổng kinh phí thực hiện hơn 2.187 tỷ đồng, gấp 2,04 lần năm 2025. Trong đó, phần ngân sách Trung ương phải bảo đảm hơn 2.061 tỷ đồng. Ngân sách Trung ương đã bổ sung hơn 1.246 tỷ đồng, hiện còn thiếu gần 815 tỷ đồng. Tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính đề nghị bổ sung. Riêng trên địa bàn xã Mường Phăng, UBND tỉnh khẳng định các chế độ, chính sách đã được cấp phát đầy đủ 100%. Sau sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục, 15.815 học sinh được chuyển sang mô hình bán trú, nội trú. Việc thay đổi chế độ theo hướng có lợi hơn cho 11.643 học sinh khiến ngân sách tỉnh tăng thêm khoảng 51,8 tỷ đồng và 39.150kg gạo mỗi năm. Năm học 2025-2026, ngành giáo dục Điện Biên huy động nguồn lực xã hội hóa ước hơn 82,2 tỷ đồng. Riêng xã Mường Phăng huy động khoảng 991,5 triệu đồng. Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã không phải xã biên giới nhưng có điều kiện khó khăn hoặc đông học sinh dân tộc thiểu số, nhà ở xa trường; đồng thời mở rộng đối tượng tuyển sinh sang các xã lân cận.