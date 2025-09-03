60.000 khách đi phà vào TPHCM, giám đốc xí nghiệp chỉ đạo làm một việc khẩn; Đề xuất giao công an xã xác nhận thu nhập để mua căn hộ 18 triệu/m2 ở Hà Nội… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị ‘nóng’

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại các địa phương; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật. Đặc biệt các địa phương không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy đã nêu ở trên và báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả rà soát trước ngày 25/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. UBND các tỉnh, thành cũng được yêu cầu lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10. Bộ trưởng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp Hà Nội đánh giá ảnh hưởng vụ cháy và đề xuất giải pháp trước ngày 15/9. Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát báo cáo toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 25/9.