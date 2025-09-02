Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng; Sở Xây dựng thông tin về tác động của vụ cháy 500 xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, cùng trao đổi, thống nhất các phương hướng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Cuba. Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố, tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược; duy trì trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc và đối thoại cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, địa phương, đoàn thể và người dân. Hai bên khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác và ủng hộ nhau tại tổ chức quốc tế, diễn đàn đa phương. Việt Nam kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba. Tổng Bí thư Tô Lâm thông báo kết quả bước đầu chương trình ủng hộ toàn quốc trong 65 ngày với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong thời gian rất ngắn đã huy động được gần 2 triệu lượt tham gia với giá trị gần 400 tỷ đồng Việt Nam, là biểu hiện sinh động của truyền thống đoàn kết và hợp tác anh em giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.