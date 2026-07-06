Cục CSGT làm rõ thông tin người từ 16 - 18 tuổi đi các loại xe máy đều bị phạt; Điểm SAT trung bình của học sinh Việt Nam cao kỷ lục… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Học sinh cả nước được miễn phí sách giáo khoa từ năm 2029

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 271/2026 quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Nghị định nêu rõ áp dụng hình thức mượn - trả để tái sử dụng SGK nhiều lần, ưu tiên tận dụng tối đa số lượng SGK hiện có và điều chuyển thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới nhằm giảm áp lực lên ngân sách nhà nước và bảo vệ môi trường, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công. SGK được miễn phí sử dụng trong nghị định này thuộc danh mục SGK được Bộ trưởng GD-ĐT quyết định sử dụng thống nhất toàn quốc và SGK chuyển đổi hoặc học liệu thay thế phù hợp với năng lực nhận thức của học sinh khuyết tật. Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn 1 bộ SGK đầy đủ các môn học tương ứng với chương trình học tập tại lớp. Học sinh có nghĩa vụ hoàn trả bộ sách cho thư viện nhà trường quản lý sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ đó. Với học sinh chuyển trường, nghị định quy định học sinh chuyển trường có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ SGK đã mượn cho cơ sở giáo dục nơi chuyển đi trước thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển trường.