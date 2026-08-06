Đề xuất đưa kim cương vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang phải thi lại tốt nghiệp THPT những môn nào… là những thông tin nổi bật trong ngày.



Thủ tướng yêu cầu phòng, chống gian lận trong thi tốt nghiệp THPT 2027

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ban hành Chỉ thị số 31 về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026-2027. Thủ tướng yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, bảo đảm thực chất, hiệu quả; giảm áp lực thi cử; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trường học; tăng cường phòng, chống gian lận trong các kỳ thi, nhất là trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định. Bộ GD-ĐT được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn địa phương rà soát, cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi không cần thiết; giảm áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cho Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tăng giáo viên trực tiếp giảng dạy; hoàn thành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, tuyển dụng đủ giáo viên theo quy định ngay từ đầu năm học 2026-2027. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cần chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết liên quan đến số lượng cấp phó của các cơ sở giáo dục, hướng dẫn cụ thể việc cơ cấu lại vị trí việc làm.