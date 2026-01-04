Từ 1/3, bất động sản có mã định danh điện tử; Ô tô biển xanh 'vượt ẩu' bị phản ánh trên VNeTraffic, Cục CSGT yêu cầu xử lý… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án chào mừng Đại hội Đảng 14

Trong năm 2025, cả nước tổ chức 3 đợt khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án hạ tầng lớn vào các mốc 19/4, 19/8 và 19/12. Tổng cộng có 564 dự án tại 34 tỉnh, thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, khu vực tư nhân tham gia khoảng 3,84 triệu tỷ đồng (74,6%), nhà nước đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%). Theo đánh giá của Chính phủ, các dự án này không chỉ ghi dấu thành tựu phát triển hạ tầng mà còn tạo động lực thi đua, lan tỏa tinh thần đoàn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu nâng cao trách nhiệm, tổ chức thi công quyết liệt, làm việc nhiều ca, nhiều kíp, kể cả ngày nghỉ, lễ, Tết, nhằm sớm hoàn thành và đưa công trình vào khai thác. Với các dự án phải hoàn thiện, thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu phấn đấu hoàn thành trước thời điểm khai mạc Đại hội Đảng 14 (dự kiến bắt đầu từ 19/1 tới). Các dự án đang triển khai phải xây dựng kế hoạch thi công khoa học, tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu rút ngắn tiến độ từ 3 đến 6 tháng, song phải bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và môi trường. Đối với các dự án khởi công ngày 19/12/2025, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai đồng loạt, tránh tình trạng khởi công xong nhưng chậm triển khai, kiên quyết chống hình thức, quan liêu.