10 tỉnh thành đón lượng khách lớn nhất kỳ nghỉ tết Dương lịch 2026; Ngành nghề ‘hot’ có mức lương lên tới 70 triệu đồng/tháng… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Việt Nam quan ngại về tình hình Venezuela

Ngày 4/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam liên quan đến tình hình Venezuela hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam quan ngại sâu sắc về thông tin liên quan đến tình hình hiện nay ở Venezuela". Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, đối thoại, giải quyết các tranh chấp, bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/1 đã thông báo về việc quân đội nước này bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Trước đó, quân đội Mỹ đã tập kích hàng loạt căn cứ quân sự ở thủ đô Caracas và nhiều tỉnh của Venezuela. Trước khi ông Trump thông báo bắt giữ ông Maduro, nhà lãnh đạo Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.