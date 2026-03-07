Bộ Công Thương hoả tốc yêu cầu kiểm tra tình trạng kinh doanh xăng dầu; Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra, giám sát Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Chiều 6/3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban thường vụ Đảng ủy Quốc hội. Trong đợt 1, nội dung giám sát tập trung vào các nội dung: Việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đợt 2, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở địa phương sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế... Tổng Bí thư đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, tạo điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan.