Nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Sáng 4/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, trực tuyến với các địa phương-phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ. Về chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ trì công bố, công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm 2026 và điều chỉnh linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn; dứt khoát không để "kiểm soát được lạm phát-mất tăng trưởng" hoặc ngược lại. Thủ tướng cũng lưu ý chủ động điều hành lãi suất, tỉ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý, không giật cục; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng tín dụng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Về chính sách tài khóa, Bộ Tài chính hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025. Về quản lý thị trường, giá cả, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định về kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm vi phạm, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; phát huy hiệu quả quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội. Thủ tướng gợi mở nghiên cứu mở rộng hạn mức thu nhập của đối tượng mua nhà ở xã hội (có thể đề xuất lên mức 25-27 triệu đồng/tháng).