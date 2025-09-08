Khoản lỗ hơn 44.000 tỷ của EVN: Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án ‘cõng' vào giá điện; Hà Nội mở bán căn hộ ‘hàng hiếm’ giá hơn 13,6 triệu/m2, ai được mua… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Công chức sẽ được chấm điểm KPI hàng tháng, xếp loại cuối năm

Chính phủ vừa công bố dự thảo nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng công chức. Theo dự thảo, KPI (Key Performance Indicator) sẽ trở thành công cụ trọng tâm để đo lường mức độ hoàn thành nhiệm vụ của công chức. Chỉ số này được xác định dựa trên số lượng, chất lượng, tiến độ công việc, gắn với từng vị trí việc làm. Mỗi công chức sẽ được theo dõi, chấm điểm hàng tháng, hàng quý thay vì chỉ tổng kết cuối năm như trước. Điểm số được quy đổi từ danh mục sản phẩm/công việc chuẩn, đảm bảo vừa định tính vừa định lượng. Dự thảo quy định kết quả chấm điểm hàng tháng sẽ chiếm 70% tổng điểm cuối năm, trong khi các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật, thái độ phục vụ… chiếm 30%. Chính phủ nhấn mạnh việc đánh giá công chức phải dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, khách quan, tránh nể nang, thiên vị. Toàn bộ quá trình sẽ được hỗ trợ bởi phần mềm đánh giá điện tử, phù hợp xu hướng chuyển đổi số.