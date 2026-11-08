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Thủ tướng yêu cầu 8 tỉnh, thành phố miền Trung sẵn sàng ứng phó mưa lũ

Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Bộ được gửi tới các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk; Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay công tác ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Các tỉnh, thành phố cần rà soát lại phương án ứng phó mưa lũ, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại các địa bàn trọng điểm thường xuyên có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, chia cắt để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phân công các thành viên trong Thường vụ, Thường trực ứng trực tại các địa bàn trọng điểm. Đồng thời, các địa phương thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, nguy cơ tác động của thiên tai, mưa lũ tới người dân; rà soát, kịp thời tổ chức sơ tán người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, nhất là tại khu vực nguy cơ bị ngập lụt sâu, sạt lở đất, lũ quét, đặc biệt lưu ý sơ tán người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế...