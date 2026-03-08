Thủ tướng: Phấn đấu tự chủ năng lượng, tự chủ nguồn lực quốc gia; 18 người nhập viện nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thủ tướng: Phấn đấu tự chủ năng lượng, tự chủ nguồn lực quốc gia

Chủ trì cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, hai tháng năm 2026, các diễn biến mới trên thế giới tác động tới Việt Nam, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Qua ý kiến của các đại biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, về tư duy, cách tiếp cận, phương pháp luận, cần đánh giá đúng diễn biến mới, tình hình căng thẳng hiện nay trên thế giới, tác động tới những vấn đề lớn: năng lượng; điều hành kinh tế vĩ mô; sản xuất kinh doanh, sinh kế của người dân; quan hệ với các nước lớn; logistics. Về tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các dự án tồn đọng, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh; các điểm nghẽn về đất đai, điện, tài nguyên; huy động đầu tư toàn xã hội tăng khoảng 5% so với năm 2025. Về nguồn lực con người, Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định con người là trung tâm, chủ thể, là nhân tố quyết định vận mệnh đất nước, quyết định các chuyển đổi, sự thay đổi trạng thái. Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển như về chế độ, chính sách, tiền lương, khuyến khích sáng tạo, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung và không động cơ cá nhân, không vụ lợi cá nhân, không tham nhũng. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng quán triệt tinh thần kiến tạo, đổi mới, tháo gỡ được những điểm nghẽn hiện nay và đặc biệt là khuyến khích đổi mới sáng tạo; giảm chi phí đầu vào cho người dân, doanh nghiệp bằng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, giảm chi phí tuân thủ qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh...