Quy hoạch 6 vùng: Hà Nội trở thành trung tâm hàng đầu, TPHCM là đầu tàu kinh tế; Hà Nội công bố 81.448 chỉ tiêu lớp 10 công lập năm 2026… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Sáng ngày 6/4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Trước đó, tại cuộc họp báo chiều 3/4, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ 6-12/4, đợt 2 từ 20-23/4 và dự phòng ngày 24-25/4). Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; xem xét thông qua các dự án luật, nghị quyết, cùng với đó là 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Đồng thời, có 9 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu tại phiên họp. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Với công tác tổ chức, nhân sự, Quốc hội sẽ dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ...