Trung ương chọn nhân sự giới thiệu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tập trung vào hai nội dung lớn, đó là nhóm vấn đề về công tác Đại hội 14 của Đảng và nhóm vấn đề về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại hội nghị Trung ương 13, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 (chưa bao gồm các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đủ điều kiện tái cử và trường hợp đặc biệt). Các nhân sự này cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, địa bàn, lĩnh vực công tác theo phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và kế hoạch hoạt động của Tiểu ban nhân sự Đại hội. Theo Tổng Bí thư, phải đề cao, coi trọng chất lượng, hiệu quả, sự cống hiến của cán bộ, ưu tiên những cán bộ có những công trình, phương án, dự án mang lại tác động rõ rệt; có năng lực xử lý tình huống trong khủng hoảng (thiên tai, dịch bệnh, tài chính, an ninh phi truyền thống); quyết đoán nhưng biết lắng nghe phản biện, dựa vào dân, vì dân. Người được chọn giới thiệu là người phù hợp nhất với mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, có độ tin cậy cao, sức bền chịu áp lực, ý chí cải cách, chuyển nguồn lực thành động lực, đưa tiềm năng thành tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số để đất nước vươn tới 2 mục tiêu 100 năm.