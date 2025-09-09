Ngày 9/9, thanh tra hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh vàng; Đã giải quyết 203/226 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Đã giải quyết 203/226 vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy cho biết Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến. Cụ thể, trong số 375 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do đại biểu Quốc hội, đoàn ĐBQH và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến, có 192 vụ việc đã được xem xét, xử lý, giải quyết (đạt 51,2%); có 183 vụ việc đang tiếp tục được xem xét xử lý, giải quyết. Về kiểm tra, rà soát và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, ông Dương Quốc Huy cho biết thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đã ban hành kế hoạch thực hiện và thành lập tổ công tác của Thủ tướng để chỉ đạo giải quyết 226 vụ tại 53 địa phương. Đến nay, 203 vụ đã cơ bản được giải quyết xong, đạt 89,9%. Theo ông Huy, 203 vụ việc này công dân rút đơn, không khiếu kiện và địa phương thực hiện phương án xử lý, giải quyết, thông báo chấm dứt thụ lý giải quyết. Với 23 vụ việc còn lại, có 7 vụ công dân đã, đang khởi kiện ra tòa án; 16 vụ việc có khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện, cần báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.