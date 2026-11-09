Bản tin VietNamNet điểm các tin nổi bật trong ngày gồm: Báo cáo Thủ tướng về dự luật hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể và vấn đề liên quan; Chính phủ yêu cầu lập đề án quản lý việc dùng điện thoại, mạng xã hội trong trường học…

Báo cáo Thủ tướng về dự luật hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể và vấn đề liên quan

Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị quyết về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10. Nghị quyết giao nhiệm vụ cụ thể tới từng bộ, ngành, địa phương. Với Bộ Y tế, Chính phủ yêu cầu bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương báo cáo Thủ tướng về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) và các vấn đề có liên quan trước ngày 10/11; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước ngày 15/11. Bộ cần rà soát mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã. Chính phủ cũng giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định còn chồng chéo, bất cập; ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế kỹ thuật và các nội dung liên quan; tháo gỡ khó khăn trong cơ chế mua sắm, đấu thầu, cung ứng thuốc; xây dựng các nhóm giải pháp cụ thể cắt giảm các khâu trung gian không cần thiết trong mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu thuốc, thiết bị y tế. Với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ chỉ đạo bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh nội dung Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực, hiệu quả... Bộ Nội vụ được giao tập trung hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội. Chính phủ chỉ đạo theo dõi, đánh giá, dự báo sát tình hình thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng dịp cuối năm, kịp thời có giải pháp phù hợp, xử lý quan hệ lao động, tình trạng nợ lương, chậm trả lương, tranh chấp lao động... Với Bộ Tài chính, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương án đối với các chính sách thuế hết hiệu lực từ ngày 1/1/2027; tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp. Tiến độ, kết quả xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau sắp xếp của các bộ, cơ quan, địa phương cần được công khai. Bộ Tài chính trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn các địa phương còn nhiều cơ sở chưa hoàn thành việc xử lý, phấn đấu xử lý dứt điểm trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí...