Đại diện Báo VietNamNet vừa trao số tiền 209.628.902 đồng đến gia đình anh Trần Văn Lai (MS 2026.243), người đàn ông bị bỏng xăng nguy kịch.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của anh Trần Văn Lai (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk), nhân vật trong bài viết: “Cứu chồng em với, 2 đứa con em không thể thiếu cha”, đã có rất nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ anh Lai.

"Trong lúc gia đình gặp khó khăn nhất thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này giúp chồng tôi có thêm chi phí trang trải trong quá trình điều trị", chị Nguyễn Thị Trinh (vợ anh Lai) xúc động chia sẻ.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 209.628.902 đồng của bạn đọc đến gia đình anh Trần Văn Lai

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, trong quá trình sửa xe máy cho khách, khi anh Lai lấy can xăng đổ vào bình xe thì bất ngờ ngọn lửa bùng cháy, anh Lai bị bỏng xăng nặng 70-79% diện tích cơ thể. Mẹ anh Lai ở gần đó lao vào cứu cũng bị bỏng hai chân và một cánh tay.

Sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh, anh Lai được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để tiếp tục điều trị. Do không đủ tiền đi viện nên mẹ anh Lai về nhà dùng thuốc gia truyền.

Tại bệnh viện, anh Lai trải qua nhiều lần phẫu thuật và qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, anh Lai phải đối diện với quá trình điều trị và phục hồi trong thời gian dài nên chi phí rất tốn kém.

Hoàn cảnh gia đình anh rất khó khăn. Từ khi anh Lai vào viện, gia đình anh phải vay mượn khắp nơi, bán 3 sào ruộng mới được khoảng 100 triệu đồng đóng viện phí ban đầu.

Cảm thương hoàn cảnh của anh Lai, nhiều bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ số tiền 209.628.902 đồng để anh có thêm động lực điều trị. Số tiền này đã được Báo VietNamNet chuyển tận tay gia đình. Thời gian tới, nếu bạn đọc tiếp tục quan tâm, ủng hộ, Báo VietNamNet sẽ tiếp nhận và kết chuyển đến gia đình trong các đợt tiếp theo.

Chị Trinh cho biết, hiện anh Lai đã được chuyển lên khoa Phục hồi chức năng của bệnh viện để tiếp tục điều trị.