Bộ trưởng Tài chính: Dự kiến giảm tối thiểu 50 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo về thưởng Tết trước ngày 25/12… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Quốc tế hỗ trợ gần 16 triệu USD để Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, vừa qua nhiều địa phương của Việt Nam đã phải hứng chịu các đợt mưa lũ lịch sử và thiên tai liên tiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. "Trước những mất mát nặng nề này, đến nay, Việt Nam đã nhận được sự chia sẻ, động viên và hỗ trợ về tài chính cùng với các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị từ cộng đồng quốc tế, các nước và các tổ chức quốc tế với giá trị ước tính đến thời điểm này là gần 16 triệu USD", người phát ngôn thông tin. Theo bà Hằng, nguồn lực này sẽ được các cơ quan chức năng Việt Nam phân phối trực tiếp đến các khu vực và đến tận tay người dân bị ảnh hưởng. "Trong những ngày này, chúng ta cũng chứng kiến những câu chuyện hết sức xúc động khi nhiều người bạn nước ngoài, nhiều khách du lịch quốc tế đã cùng người dân và chính quyền địa phương của Việt Nam chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Đây chính là sự động viên to lớn, thể hiện tinh thần tương trợ quốc tế, tinh thần đoàn kết quốc tế nhằm giúp nhân dân các địa phương của Việt Nam bị thiệt hại sớm vượt qua những khó khăn", người phát ngôn chia sẻ. Người phát ngôn nhấn mạnh, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực và vô cùng quý báu này.