Bộ trưởng Tài chính nói về việc phân bổ hàng dự trữ trong bão lũ ở miền Trung; Người Việt Nam đủ điều kiện được phép vào chơi casino tại 3 dự án… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung. Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương) ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả... Giao các địa phương chủ động rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026...