Ngày 6/10, tại Tòa Thánh Tây Ninh, hàng nghìn người tình nguyện tham gia chuẩn bị bếp chay miễn phí, phục vụ lượng lớn tín đồ đạo Cao Đài và du khách khắp nơi về dự lễ Hội yến Diêu Trì Cung.

Trong 3 ngày chính của đại lễ đạo Cao Đài, ước tính nơi đây sẽ nấu đến 10 tấn gạo cùng hàng trăm ký nguyên liệu khác như 400kg bột ngọt, 450 lít dầu, 500kg đường, 5 - 10 tấn rau củ quả do người dân mang đến tặng. Đặc biệt, toàn bộ công việc đều được thực hiện bởi những người tự nguyện, không thuê mướn bất kỳ ai.