Đây là sự kiện tâm linh lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt tín đồ và du khách từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước về tham dự.

Lễ hội năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đạo Cao Đài đang tiến tới cột mốc 100 năm thành lập vào năm 2026. Trước đó, vào tháng 11/2024, hàng chục nghìn tín đồ đã về Tòa Thánh dự lễ kỷ niệm 100 năm hoằng khai Đại đạo.

Theo Ban Đại diện Hội Thánh, công tác chuẩn bị cho đại lễ đã bắt đầu được triển khai từ tháng 9. Tại khuôn viên Tòa Thánh, hàng trăm rạp bạt, khu nghỉ tạm và bếp tập thể đã được dựng lên để phục vụ lượng lớn tín đồ hành hương.

Trong ngày chính lễ 6/10, chương trình bắt đầu từ 0h với nghi thức cúng Tiểu Đàn tại nội ô Tòa Thánh. Đến 12h là lễ cúng Đàn Phật Mẫu - một trong những nghi lễ trọng thể nhất trong dịp này. Vào lúc 18h30, tại sân lễ trung tâm sẽ diễn ra màn biểu diễn nghệ thuật với hiệu ứng ánh sáng kết hợp hình tượng bốn linh vật Long, Lân, Quy, Phụng. Lễ chính được cử hành vào lúc 22h.

Hàng chục nghìn người sẽ về Tòa thánh Tây Ninh tham dự đại lễ. Ảnh: BTC

Ngoài các nghi lễ truyền thống, lễ hội còn có các hoạt động như múa phụng, rước lễ phẩm, diễu hành đội nhạc, trưng bày lễ vật và giao lưu văn hóa tín ngưỡng giữa các họ đạo. Các nghi thức được tổ chức trang nghiêm, đồng thời mang đậm bản sắc văn hóa Cao Đài.

Hội yến Diêu Trì Cung được tổ chức lần đầu vào rằm tháng Tám năm 1925, dựa theo điển tích vua Hán Vũ Đế thỉnh đón Đức Phật Mẫu. Kể từ đó, lễ hội trở thành hoạt động tâm linh truyền thống, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật Mẫu - đấng được xem là Mẹ linh hồn của vạn loại trong tín ngưỡng Cao Đài.

Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh được khởi công xây dựng vào năm 1933 và hoàn thành vào năm 1955. Kiến trúc Tòa Thánh mang phong cách kết hợp Đông - Tây, nổi bật với biểu tượng Thiên Nhãn (con mắt tỏa sáng) – biểu tượng thiêng liêng của đạo Cao Đài. Khuôn viên nội ô rộng hơn 1km², là trung tâm hành đạo lớn nhất của tôn giáo này.

Đạo Cao Đài được chính thức khai sáng tại miền Nam Việt Nam vào năm 1926, với tên gọi đầy đủ là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Giáo lý của đạo kết hợp tinh thần của nhiều tôn giáo lớn như Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo và Thiên Chúa giáo, đề cao lòng nhân ái, sự hòa hợp và tinh thần phụng sự nhân sinh. Đạo Cao Đài lấy tình thương làm nền tảng hành đạo, hướng tới một xã hội an lạc và đạo đức.

Hiện nay, đạo Cao Đài có khoảng 2,4 triệu tín đồ, là một trong 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận. Riêng Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh có hơn 1 triệu tín đồ, với mạng lưới hoạt động trải rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung hàng năm không chỉ là dịp để tín đồ thể hiện lòng thành kính với Đức Phật Mẫu mà còn là sự kiện văn hóa tôn giáo mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng, bảo tồn giá trị truyền thống và tinh thần dân tộc trong đời sống tín ngưỡng người Việt.