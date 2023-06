Nhiều người uống trà do cụ Dần ướp thấy thích nên đặt cụ làm để uống dịp Tết hoặc biếu người thân, bạn bè. Theo năm tháng, cụ Dần không gánh hoa đi bán rong nữa. Hái được hoa sen ở Hồ Tây, cụ mang về nhà ướp trà.

Khi nở, hoa sen Hồ Tây cũng to hơn sen ở nhiều nơi khác. Và chỉ có loại sen trăm cánh (hay còn gọi là sen bách diệp) ở Hồ Tây mới được dùng để ướp trà, tạo nên loại trà đặc sản trứ danh của người Hà Nội.

Khi ánh mặt trời bắt đầu chiếu xuống mặt hồ là lúc người dân mang số sen hái được về nhà bứt cánh, lấy phần gạo màu trắng đục, nhỏ li ti đậu trên sợi chỉ vàng ở đầu nhụy hoa.

Theo cụ Dần, việc lấy gạo sen phải rất khéo léo. Người làm phải nhanh tay nhưng nhẹ nhàng để hạt gạo không nát, bay mất hương thơm.

Thu được gạo sen, cụ Dần mang đi ướp trà. Cứ một lớp trà cụ lại rải một lớp gạo sen. Công đoạn ướp trà phải xong trước 10h sáng vì khoảng thời gian này hương sen tỏa ra mới ngấm vào trà nhiều nhất.

Trà ướp sen xong được mang đi sấy.

Người Hà Nội có nhiều cách sấy trà khác nhau nhưng cụ Dần vẫn luôn sấy thủ công bằng hơi nước.

“Ngày trước tôi sấy bằng than củi. Nhưng sấy than củi vất vả lắm. Nếu để khói bốc lên nhiều trà sẽ bị hoi mùi khói. Lửa to quá thì trà bị cháy... Sau đó, tôi nghĩ ra cách ướp trà bằng hơi nước”, cụ Dần chia sẻ.