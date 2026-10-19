Trong 9 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,54%, riêng quý III đạt 15,04%. Theo số liệu được công bố, cả hai chỉ tiêu này đều đứng đầu cả nước, vượt qua cả Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng hay Hưng Yên...

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Quản Minh Cường, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh, đã chia sẻ về những yếu tố và giải pháp giúp địa phương đạt kết quả tăng trưởng nổi bật.

Theo ông Cường, kết quả tăng trưởng kinh tế của thành phố trong 9 tháng đầu năm là sự tổng hòa của nhiều yếu tố, từ nền tảng phát triển đã được tích lũy qua nhiều năm, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đến quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị.

"Tốc độ tăng trưởng cao của thành phố còn gắn liền với nguồn lực được huy động mạnh mẽ, khi tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 80.327 tỷ đồng, tăng 88,28% so với cùng kỳ năm trước", vị Bí thư Thành ủy cho hay.